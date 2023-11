Leckereien, Handwerk und Tradition: Die größten Tiroler Christkindlmärkte im Überblick

Neben den Märkten in Innsbruck schließen sich an den kommenden Wochenenden auch die restlichen großen Christkindlmärkte in Tirol an.

Innsbruck – Die Adventmärkte in Innsbruck, Hall in Tirol, Kufstein, Rattenberg, Schwaz, Seefeld, St. Johann in Tirol und am Achensee haben sich unter der Marke „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen und bewusst traditionellen Werten und hohen Qualitätsstandards verschrieben. Diese reichen vom weihnachtlichen Erscheinungsbild über vorwiegend regionale Verkaufsangebote bis hin zu stimmungsvollen Rahmenprogrammen. Hier ein Überblick:

★ Bergweihnacht Innsbruck:

Die Weihnachtsmärkte in der Altstadt und am Marktplatz von Innsbruck sind bereits geöffnet. Alle anderen Innsbrucker Märkte öffnen am Wochenende ihre Stände.

⭐ Öffnungszeiten Altstadt und Marktplatz: 15. Nov. bis 23. Dez., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr);

Maria-Theresien-Straße: 25. Nov. bis 6. Jän., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr), 24. Dez. bis 15 Uhr, 31. Dez. bis 19 Uhr;

Hungerburg: tägl. 24. Nov. bis 6. Jän., Mo bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags 12 bis 19 Uhr, 24. Dez. 12 bis 15 Uhr, 31. Dez. 12 bis 17 Uhr, ab 25. Dez. Sa, So und feiertags nur bis 18 Uhr.

St. Nikolaus: 24. Nov bis 31. Dez. tägl. 16 bis 21 Uhr;

Wilten: 24. Nov bis 22. Dez. tägl. 16 bis 20 Uhr

🔗 Mehr zum Thema:

★ Weihnachtsmarkt in St. Johann:

Am 1. Dezember 2023 öffnet der St. Johanner Weihnachtsmarkt seine Pforten! Dann warten wieder jeden Freitag bis Sonntag im Advent die richtige Mischung aus Genuss, Gemütlichkeit und stimmungsvollen Momenten auf alle Besuchenden.

Der Weihnachtsmarkt in St. Johann in Tirol bietet Genuss und Gemütlichkeit. © Michael Werlberger

Kulinarisch verwöhnt wird man am Weihnachtsmarkt mit hausgemachten Köstlichkeiten der Marktwirte. Herzhaftes erfreut den Gaumen genauso wie duftende Süßspeisen. Dazu werden feine Getränke-Kreationen im St. Johanner Haferl ausgeschenkt. Das Tiroler Brauchtum ist Herzstück des Rahmenprogrammes für Kinder und Erwachsene.

⭐ Öffnungszeiten Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 01.12.2023 - 24.12.2023. An den vier Adventswochenenden, Fr bis So, ab 12 Uhr, am 24.12. ab 10 Uhr

Kindern wird in St. Johann wieder besonders viel geboten. Am Lagerfeuer lernen sie von Waldläuferinnen viel über alte Weihnachtsbräuche, beim Basteln können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und den einen oder anderen Anhänger für den heimischen Christbaum gestalten. Und dazu gibt es jeden Samstagnachmittag eine kostenlose Kinderbetreuung.

★ Weihnachtsmärkte in Seefeld:

Ein reizender und stimmungsvoller Markt mit hübschen Hütten im Tiroler Blockhausstil erwartet die Besucher ab 1. Dezember in der Fußgängerzone in Seefeld. Geboten werden regionales Kunsthandwerk und natürlich kulinarische Köstlichkeiten zum Gustieren.

⭐ Öffnungszeiten Seefelder Weihnachtsmarkt: 1. Dez. bis 6. Jän., tägl. 14 bis 21 Uhr;

Leutascher Museumsadvent und Christkindlmarkt: 03., 10. und 17.12. ab 15 Uhr

Richtig feierlich wird es bei einem Spaziergang durch das funkelnde Lichtermeer im angrenzenden Kurpark. Für die Kinder ist der Rodelhügel ein tolles Erlebnis – und natürlich sollte man nicht vergessen, seinen Brief an das Christkind im „Engerlpostamt“ aufzugeben, das immer freitags bis sonntags geöffnet hat.

Hütten im Tiroler Blockhausstil bieten in Seefeld regionales Kunsthandwerk und kulinarische Schmankerln an. © Stephan Elsler

★ Rattenberger Advent:

Im mittelalterlichen Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, wird der Advent überraschend anders gefeiert. Ohne die üblichen Weihnachtsmarktstände, dafür mit ganz viel Kerzenschein. Hier verzichtet man an den Adventswochenenden weitgehend auf künstliches Licht, auf das hektische Blinken und die grellbunten Farborgien, die andernorts alles Weihnachtliche überstrahlen.

Rattenberger Advent: Kerzen, Fackeln und offene Feuerstellen tauchen die kleinste Stadt Österreichs in behagliches Licht. © Griessenböck

Klassische Verkaufsstände sind beim Rattenberger Advent nur ganz wenige zu finden. Alle Geschäfte der Stadt sowie die berühmten Glaskunstgeschäfte haben die Pforten geöffnet und bieten ihre Produkte an. Sonntags ziehen die Anklöpfler durch die Stadt.

⭐ Öffnungszeiten Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 24.11.2023 - 17.12.2023; Fr ab 16 Uhr, Sa ab 13.30 Uhr, So ab 15 Uhr

★ Haller Adventmarkt:

Als überdimensionaler Adventskalender erstrahlen die Häuserfassaden des mittelalterlichen Stadtkerns von Hall in Tirol ab Ende November. Ein verträumtes Ambiente für den Adventmarkt, bei dem Märchenerzähler, Feuerartistinnen und weihnachtliche Chöre auftreten.

⭐ Öffnungszeiten 24.11.2023 - 23.12.2023; Mo-Fr 15 bis 20 Uhr; Sa 10 bis 20 Uhr; So 13 bis 20 Uhr; 8. Dez. 10 bis 20 Uhr; Gastrostände haben tägl. bis 21 Uhr geöffnet

📽️ Video | Adventmarkt Hall in Tirol

★ Weihnachtsmarkt in Kufstein:

Im Kufsteiner Stadtpark findet ein geselliger Advent-Treffpunkt statt. Man findet kleine Geschenks-Ideen und Tiroler Schmankerl wie Zillertaler Krapfen und Kiachln. In traditionellen Steingutkrügen wird Punsch und Glühwein in den verschiedenen Varianten serviert.

⭐ Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt im Stadtpark: 24. Nov. bis 23. Dez., Mi bis Fr 16 bis 20 Uhr, Sa/So und Feiertag 14 bis 20 Uhr, Mo/Di Ruhetag

Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein: 25. Nov. bis 17. Dez., jeweils Sa und So 11 bis 19 Uhr

Ein Karussell und eine Nostalgie-Eisenbahn bescheren den kleinen Gästen einen kurzweiligen Besuch. Weihnachtliche Live-Musik, ein geschmückter und beleuchteter Stadtpark und viele kleine Überraschungen sorgen für gemütliche Stimmung in der Kufsteiner Innenstadt.

Ein stimmungsvoller Treffpunkt ist der „Weihnachtszauber“ auf der historischen Festung Kufstein. © Nikolaus Faistauer Photography

★ Schwazer Adventmarkt:

Mit Glühwein, Punsch und gebackenen Maroni stimmen sich die Besucherinnen und Besucher des Schwazer Adventsmarkts am Maximilianplatz im Zentrum der Stadt auf Weihnachten ein. Direkt angrenzend bietet der Handwerksmarkt mit handgemachten Einzelstücken wieder die perfekte Gelegenheit, um besondere Weihnachtsgeschenke zu entdecken.

⭐ Öffnungszeiten 24.11.2023 - 23.12.2023; geöffnet an allen Wochenenden von Fr bis So sowie am 4. und 7. Dezember, 16 bis 21 Uhr (sonntags und 04.12. bis 20 Uhr)

An jedem Adventsonntag wird auf der Bühne eine Adventkerze am großen Kranz entzündet. Einheimische Vereine, Schulen und Kindergärten gestalten diese „Entzündungen“.

Die Silberstadt Schwaz lockt mit Marktständen, Weihnachtskonzerten und kulinarischen Köstlichkeiten. © Stadtmarketing Schwaz

★ Achensee Weihnacht:

Direkt bei der Anlegestelle in Pertisau wartet eine wahre Weihnachtswunderwelt: Verschiedenste Marktstände und ein Christkindlpostamt für Kinder erwarten die Besucher. Und natürlich wärmt man sich auch hier bei dem ein oder anderem köstlichen Punsch oder Glühwein auf. Weihnachtliche Stimmung kommt auch bei den Adventschifffahrten auf.

⭐ Öffnungszeiten Pertisau, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 23.11.2023 - 17.12.2023

Vorweihnachtliches Flair zwischen Berg und See genießt man bei der Seeweihnacht in Pertisau am Achensee. © Fabio Keck - Bergkult Productions