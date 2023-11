Adventzauber in Seefeld

Die Region Seefeld bietet ein bunt gemischtes Adventprogramm

Die Adventzeit ist die Zeit des Innehaltens, des Zusammenkommens und der Vorfreude auf Weihnachten. Auf Tirols Hochplateau funkelt sie besonders, denn der erste Schnee verwandelt die Region in dieser Zeit meist in eine zauberhafte Winterwelt. In dieser Zeit sorgen die klassischen Advent- und Weihnachtsmärkte in Seefeld, Leutasch und Scharnitz für festliche Stimmung am ganzen Plateau. Der Leutascher Kapellenadvent, das Seefelder Krampustreiben und das Konzertwochenende „Klingender Advent“ mit den Kastelruther Spatzen machen den Veranstaltungsreigen komplett.

Weihnachtsmarkt ab 1. Dezember

Den Anfang machen traditionellerweise die Adventmärkte. Der Seefelder Weihnachtsmarkt öffnet am 1. Dezember in der Fußgängerzone. Bis 7. Jänner kann an den liebevoll dekorierten Standln täglich von 14 bis 21 Uhr gestöbert, geshoppt und geschlemmt werden – und auch die Kleinsten kommen hier auf ihre Kosten: das Engerlpostamt und die Kinderbackstube sorgen an den Wochenenden für strahlende Augen. Scharnitz lädt am 2. und 3. Dezember zum Markt des Kunst- und Kulturvereins in den Musikpavillon ein. In Leutasch gibts an den drei Adventssonntagen (3.,10. und 17. Dezember) einen Museumsadvent mit Christkindlmarkt beim Ganghofermuseum. Während im Museum in der Engerlwerkstatt gebastelt und so manche Geschichte für Groß und Klein erzählt wird, gibt es draußen am Markt Regionales und Selbstgemachtes zu entdecken.

Zusammenkommen, zuhören und erzählen

Erzählen und Zuhören sind auch das Motto beim Leutascher Kapellenadvent. Bereits zum 21. Mal nehmen Hans und Monika Neuner an den Freitagen und Samstagen im Advent mit auf geführte Fackelwanderungen zu den zahlreichen kleinen Kapellen im Leutaschtal. Mit der Geschichte der Kapellen, der musischen Untermalung durch Chöre und Weisenbläser sowie der anschließenden, gemütlichen Einkehr ins Gasthaus laden Hans und Monika ein, die stade Vorweihnachtszeit besinnlich und gemeinsam zu genießen.

Vorweihnachtliches Schaudern

Wer es actionreicher mag, der ist bei den Krampusumzügen gut aufgehoben. Den Anfang machen die Luitascher Tuifl, am 25. November beim Musikpavillon in Weidach, am 1. Dezember folgen die Reither Tuifl. Am 2. Dezember steht das Highlight für die Krampusgruppen an: Das große Krampustreiben in der Seefelder Fußgängerzone mit Aftershow-Party im Kurpark. Zum traditionellen Treiben und den spektakulären Showeinlagen haben sich 22 Gruppen aus dem Alpenraum angekündigt.

Glitzern und strahlen garantiert

Ab 3. Dezember wird es dann wieder ruhiger in der Region. Zunächst hält an diesem Tag der Nikolaus Einzug am Seefelder Weihnachtsmarkt. Am 5.Dezember besucht er dann zusammen mit ein paar Kramperln Scharnitz. Strahlende Kinderaugen sind beide Male garantiert.

Apropos Strahlen – dank zahlreicher kunstvoller und energiesparender LEDs wird der Seefelder Kurpark ab 5. Dezember zum Hingucker schlechthin. Bis 7. Jänner funkeln hier jeden Abend Schnee, Sterne und der brandneu installierte Lichterpark um die Wette.

Musik aus Kastelruth und Tennessee

Ein Highlight, das auf Tirols Hochplateau in der Vorweihnachtszeit keinesfalls fehlen darf, ist das Konzertwochenende „Klingender Advent“. Die heurigen Topstars sind die Kastelruther Spatzen. Die erfolgreichste Volksmusikgruppe der Welt feiert heuer ihr 40. Bühnenjubiläum und spielt am 13. Dezember in der Seefelder WM-Halle eines ihrer Weihnachtskonzerte. Neben vielen Weihnachtsliedern werden auch ihre größten Hits zu hören sein. Und spätestens, wenn sie die „Sterne der Heiligen Nacht“ aufgehen lassen, wird sich das Publikum in besinnlicher Geborgenheit wiegen lassen.

Schwungvoller wird‘s am zweiten Tag (14.12.) des musikalischen Highlight-Events. Denn bei der Gospelgruppe 4REAL hält es normalerweise niemanden auf den Sitzen. Leadsängerin Shelia Michellè aus Amerikas „Music City“ Nashville (Tennessee), Gospelhits wie „I will follow him“ oder „Oh Happy Day“ sowie das choreographierte Programm sorgen für gute Stimmung und animieren das Publikum zum Mitsingen und -klatschen. Ein guter Grund, sich eines der kostbaren Kombitickets für beide Konzerte zu sichern.