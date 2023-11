Suche nach Funktionären bei TVB Hohe Salve wird immer schwieriger

Hopfgarten i. Br. – Wahl gut, alles gut – so könnte man die Vollversammlung des TVB Hohe Salve zusammenfassen. Denn es standen Neuwahlen auf dem Programm, wobei sich die Auswahl für die Mitglieder als bescheiden darstellte. In jeder Stimmgruppe gab es nämlich nur eine Liste. „Es wird generell bei Vereinen immer schwieriger, Funktionäre zu finden, das merken wir auch in den Tourismusverbänden. Wir hatten aber Glück, dass es nur zwei kleine Änderungen gab und der bisherige Aufsichtsrat wieder zur Wahl angetreten ist“, schildert TVB-GF Stefan Astner.

Schon vor zwei Jahren wurde der Aufsichtsrat von zwölf auf neun Sitze verkleinert. „Es wird immer schwieriger, in der Stimmgruppe 1 ausreichend Kandidaten zu finden, die physisch anwesend sind“, schildert Astner. In dieser Stimmgruppe finden sich in der Ferienregion Hohe Salve mit den Orten Hopfgarten, Itter, Wörgl, Angath, Angerberg, Kirchbichl und Mariastein vor allem große Betriebe, wie etwa Lebensmittelketten oder Großtankstellen. „Und diese Unternehmen haben kein Interesse, jemanden in den TVB zu entsenden“, erklärt Astner.