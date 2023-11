Offenbar iranischer Angriff auf israelisches Schiff im Indischen Ozean

Dubai – Ein israelisches Schiff im Indischen Ozean ist offenbar vom Iran angegriffen worden. Den USA lägen Informationen vor, wonach "eine Drohne des Typs Shahed 136 ein Schiff im Indischen Ozean getroffen hat", sagte ein US-Militärvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Schiff, das einem israelischen Geschäftsmann gehören soll, wurde demnach am Freitag leicht beschädigt. Es habe jedoch keine Verletzten an Bord gegeben.