Viel Luft und leere Versprechungen: Dreistester Werbeschmäh des Jahres gesucht

Der Gewinner wird Mitte Dezember mit einer Urkunde ausgezeichnet, die von foodwatch an das entsprechende Unternehmen übergeben werde, hieß es einer. Überzogene Preise, Etikettenschwindel und irreführende Werbeversprechen erschwerten Konsumentinnen und Konsumenten das Einkaufen, wurde betont. Obwohl das EU-Lebensmittelrecht als auch das österreichische Lebensmittelrecht besagen würden, dass weder durch Werbung noch durch die Aufmachung von Produkten Käufer in die Irre geführt werden dürften. „Die Realität sieht anders aus“, teilte foodwatch mit.

So kritisierte foodwatch unter anderem, dass es sich beim Bad Ischler Nudelsalz in Dropsform nur um handelsübliches Speisesalz handle, das um einen „gesalzenen Preis“ lediglich in portionierbare Drops gepresst worden sei. Am bekannten Cremissimo-Eis kritisierte die NGO: „Die eigentliche Eismasse macht nur die Hälfte in der Packung aus. Die andere Hälfte ist Luft“. Gerade beim „beliebtesten Eis Österreichs“ sei das besonders ärgerlich.

More Nutrition 2 Kalorien Ölspray habe indessen genauso viel Kalorien wie jedes andere Rapsöl. „Mit dem '2 Kalorien Ölspray' kann man angeblich Kalorien sparen – so wirbt More Nutrition für das raffinierte Rapsöl in der Sprühflasche.“ Tatsächlich enthalte das „2 Kalorien Ölspray" genau so viel Kalorien wie herkömmliches Rapsöl aus dem Supermarkt. „Der Trick: Auf die zwei Kalorien kommt nur, wer den Anweisungen des Herstellers genau folgt. Eine viertel Sekunde sprühen.“ More Nutrition verlange dafür stolze 30 Euro pro Liter.