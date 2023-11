70-Jähriger bei Unfall in Innsbruck überrollt, Mutter mit Kinderwagen in Zell am Ziller angefahren

Innsbruck, Zell am Ziller – Bei zwei Unfällen in Innsbruck und in Zell am Ziller wurden am Montag mehrere Personen verletzt. In Innsbruck überrollte ein Klein-Lkw einen 70-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, in Zell am Ziller wurde eine 30-jährige Frau mit Kinderwagen erfasst.