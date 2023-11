Größere Mengen in hohen Lagen erwartet: Es gibt Neuschnee-Nachschub für Tirol

Ab Dienstag kommt frischer Neuschnee in Tirol dazu. Nach einem kurzen Hoch in der Wochenmitte, wird es Richtung Wochenende wieder winterlich.

Die nächsten Tage machen der Jahreszeit wieder alle Ehre und das Wetter lässt die Winterstimmung in Tirol anhalten. Vom Inntal bis nach Kufstein ist ab Dienstag und Mittwoch erneut Schnee angesagt. Auf den Straßen in Tallagen werde aber zunächst kaum etwas liegenbleiben und auch auf den Feldern wird kaum Schneehöhe dazukommen, sagt Werner Troger von den meteo experts.

In höheren Lagen wie in der Arlberg Region, dem Lechtal oder dem Karwendel ist der Schneefall schon ausgiebiger. In diesen Gebieten ist sogar mit 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Die Schneefallgrenze dürfte bei und 700 Meter steigen. „Im Inntal selbst wird nicht viel passieren“, erklärt Troger.