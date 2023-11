Niedermayr machte es wie Schneeberger

Innsbruck – Aus Tiroler Sicht war die Taekwondo-Technik-EM in Innsbruck bereits gelungen, als die Kufsteinerin Anna Schneeberger – wie berichtet – am Freitag die Bronze-Medaille eroberte. Und das sollte längst nicht die einzige Tiroler Ausbeute bleiben: Am Sonntag zeigte in der Olympiahalle nämlich auch Leni Niedermayr in der U65-Alterskategorie ihre Klasse. Die 64-Jährige machte es wie Schneeberger und kürte sich zur Bronzemedaillen-Gewinnerin.