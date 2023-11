Neues Skandal-Buch über britische Royals macht Schlagzeilen

London – Ein neues Buch über die britischen Royals macht Schlagzeilen in Großbritannien. Der Autor Omid Scobie hatte vor drei Jahren bereits über Prinz Harry und dessen Frau Meghan geschrieben – nach Einschätzung der britischen Zeitung Times gehört Scobie zu den ärgsten Verfechtern des Paars. Am Dienstag erschien nun sein neues Buch „Endgame“ mit dem Untertitel „Inside the Royal Family and the Monarch's Fight for Survival“.