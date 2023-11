Mattle gibt weitere 49 Millionen Euro für die Gemeinden frei

Unter den Bürgermeistern regt sich Unmut. Schließlich ist nur ein Teil der 75 Millionen Euro vom Land frisches Geld. Nächste Woche soll über den innertirolerischen Finanzausgleich in einer Vorstandssitzung des Gemeindeverbands diskutiert werden. Der Vorschuss auf den Anteil der Bundessteuern von 19 Mio. Euro für 2024 fällt im darauffolgenden Jahr übrigens weg.

Gemeindereferent und Landeshauptmann Anton Mattle (VP) gab gestern weitere 49 Millionen Euro für die Gemeinden aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) für konkrete Infrastrukturvorhaben frei. „Es werden damit zentrale Vorhaben – vom Kindergarten bis zum Recyclinghof – unterstützt.“ Und SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer ergänzt: „Gerade in Zeiten, in denen die Gemeinden ohnehin finanziellen Herausforderungen gegenüberstehen, braucht es die zuverlässigen Zuschüsse über den GAF, um die Lebensqualität in ganz Tirol bis in die entlegensten Regionen und Gemeinden auf gewohntem Niveau zu halten bzw. weiter zu verbessern.“

Grüne kritisieren Register

Die Grünen haben am Dienstag erneut die Einführung eines österreichweiten Schwangerschaftsabbruchregisters kritisiert. „Uns ärgert vor allem die Vorgangsweise der Landesregierung. Während die Opposition nur in einem Einzeiler in einem Protokoll von der Einführung eines Schwangerschaftsabbruchregisters erfahren hat, erfahren wir durch die Medien, dass es sich um einen Startschuss für die Etablierung eines österreichweiten Registers handeln könnte“, betont Frauensprecherin LA Zeliha Arslan. Das brauche man nicht, „vielmehr fordern wir eine Verbesserung der Versorgungslage für Frauen und Mädchen“.

Glettler will Dialog zu Abtreibung

In einem Interview mit der Kathpress zu 50 Jahre Fristenlösung in Tirol hat Bischof Hermann Glettler zu Verbesserungen für die Situation werdender Mütter und zum Dialog über Abtreibungen und Lebensschutz aufgerufen. Jede Verhärtung und Ideologisierung sei in der Debatte „völlig fehl am Platz, erst recht, wenn das sensible Thema parteipolitisch besetzt und in Wahlkämpfe gezogen wird“, sagte der Leiter der Familienkommission der Bischofskonferenz. Ziel müsse sein, dass Kinder „angstfrei und ohne überbordende Sorgen zur Welt gebracht werden können“.

Für die Tiroler SPÖ-Frauen war die Fristenlösung der wichtigste Schritt zum Selbstbestimmungsrecht von Frauen. „Bis zu diesem Zeitpunkt drohte Frauen, die abtrieben, ‚schwerer Kerker‘. Noch immer stellen sich konservative Kräfte gegen dieses Recht, weltweit und auch in Österreich. Schwangerschaftsabbrüche sind Teil der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Das umzusetzen, dafür setzen wir uns ein“, erklärt Landesfrauenvorsitzende und Nationalrätin Selma Yildirim.