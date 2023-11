Mit dem Ötztal-Jet von Ötztal Bahnhof bis nach Hochgurgl

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Einpendler, die im vorderen Ötztal, Roppen oder Haiming wohnen und im hinteren Tal arbeiten. „Noch vor Schulschluss fährt der Ötztal-Jet wieder zurück, talauswärts. Um 16 Uhr fährt die zweite Schicht und um 18 Uhr die dritte“, bestätigt Sailer. Man habe sich vor Einführung der Linie in Mitarbeitergesprächen und Bedarfserhebungen gut vorbereitet. Aufgrund der raschen Einführung dieses Express-Bus-Angebots rechnet Sailer „sicher mit Optimierungen“. Diese werde man sich genau anschauen und die Strecken evaluieren. Die Linie stehe allen VVT-Teilnehmern zur Verfügung, so Sailer. Parallel zum Schnellbus werde intensiv an der Erweiterung des Dorfbusses in Sölden gearbeitet. „Der Dorfbus soll auf die Mittagszeiten ausgedehnt und letztlich ganzjährig gefahren werden“, hofft Sailer.