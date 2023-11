„Den Blick auf das Gute richten“: Der Adventkalender in Geschichten-Form ist zurück

Innsbruck – Die ursprünglichen Adventkalender halfen mit einem täglichen Bildchen, auf Weihnachten einzustimmen. Dann kamen Schokolade, Spielzeug und andere Konsumgüter. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen die Teuerung und den Stress der Welt zu spüren bekommen, sind es gute Taten, die Balsam für die Seele sein können. Schon zum neunten Mal öffnen die Caritas Tirol und die Tiroler Tageszeitung im Advent gemeinsam jeden Tag bis Weihnachten ein Türchen mit guten Geschichten. Zum Vorschein kommen Menschen, die sich für das Gute einsetzen, Männer, Frauen und Kinder, die dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser zu machen und anderen das Leben zu erleichtern.

Darüber zu berichten sei bei der Fülle an schlechten Nachrichten dringender denn je, sagt Tirols Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb: „Die Bilder des Krieges im Nahen Osten, Naturkatastrophen in vielen Teilen der Welt, die Ukraine, wo der Krieg schon fast zur Normalität geworden ist. Und dazu die Teuerung bei uns im Inland. Das löst Gefühle der Ohnmacht und auch der Wut aus.“ Deshalb sei es sogar lebenswichtig, so Rathgeb „gute Geschichten zu erzählen“.

Es geht um junge Ehrenamtliche in Tirol, die ältere Menschen in Heimen besuchen, Zeit spenden oder mit ihnen zum Arzt gehen. Die Geschichten handeln auch von einem Straßenkinder-Heim in Mali oder Erholungswochen für pflegende Angehörige. Den Anfang macht morgen der pensionierte Lehrer Toni Gutheinz, der sich unermüdlich für die Caritas Tirol engagiert, von Deutschkursen für Geflüchtete bis zum Unterrichten in Simbabwe.