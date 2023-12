Ganz Tirol im tiefwinterlichen Kleid: Warnung vor Lawinen und Glatteis

In der Nacht auf Samstag schneite es tirolweit ergiebig bis in die Täler. Dadurch steigt auch die Lawinengefahr. Die Prognose für die kommenden Tage zeigt: Es wird winterlich kalt.

Innsbruck – Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn ist es in Tirol tief winterlich: In der Nacht auf Samstag schneite es tirolweit ergiebig bis in die Täler. Mehr Neuschnee, Schneeregen und Regen mit örtlicher Glatteisgefahr stehen am Wochenende noch auf dem Programm.