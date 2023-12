Neuschnee und Glatteis: Der Winter hat Tirol im Griff

In der Nacht auf Samstag suchten ergiebige Schneefälle Tirol heim. Schwerpunkt der Schnemassen ist am Samstag das Unterland. Die Prognose für die kommenden Tage zeigt: Es wird winterlich kalt.

Innsbruck – Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn ist es in Tirol tief winterlich: Schnee, Schneeregen und Regen mit örtlicher Glatteisgefahr stehen am Wochenende auf dem Programm.

„Schnee – auch in größeren Mengen – ist in Tirol nichts Ungewöhnliches. Dennoch gilt es, besonders im Straßenverkehr Vorsicht walten zu lassen und die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Äste könnten von Bäumen abbrechen. „Es gilt daher besondere Vorsicht in Wäldern, Parks und Alleen. Achten Sie zudem auf mögliche Dachlawinen“, appellierte Rizzoli.

Aufgrund der prognostizierten Neuschneemengen gepaart mit starkem Wind steigt die Lawinengefahr in ganz Tirol markant an. „Wir beobachten die Situation laufend und werden gegebenenfalls die Lawinengefahrenstufe erhöhen. Ab Samstag wird seitens des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol in weiten Teilen Tirols über 2000 Meter Seehöhe die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) ausgegeben.