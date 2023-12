Adventfenster der Kufsteiner Volksschule erstrahlen in neuem Glanz

Kufstein – Farbenfroh und hell erleuchtet buhlt heute das erste von 24 Bildern an der Häuserfront der Kufsteiner Volksschule Stadt um Aufmerksamkeit. Nachdem die Kunstwerke jahrelang im Keller verstaubten, erstrahlt das „Adventfenster“ heuer in neuem Glanz. Keine Selbstverständlichkeit, denn eigentlich waren die Kunstwerke bereits auf dem Weg in den Müllcontainer.