Gummi geben: Syphilis und Co. auf dem Vormarsch

Syphilis, Chlamydien, Gonorrhoe und Co. sind auf dem Vormarsch. Die Zahl der Menschen, die sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anstecken, nimmt seit Jahren zu – weltweit, in Europa, Österreich, Tirol. Seinen Teil dazu beigetragen hat unter anderem der medizinische Fortschritt. HIV kann inzwischen gut behandelt werden, Aids ist damit weniger angsteinflößend, weshalb Kondome an Bedeutung verlieren – wenn auch auf hohem Niveau.