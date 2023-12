Rutschige Fahrbahn: 43-Jähriger bei Auffahrunfall in Längenfeld verletzt

Längenfeld – Winterliche Straßenverhältnisse haben am Freitagnachmittag einen Auffahrunfall in Längenfeld verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 43-jähriger Einheimischer gegen 16.45 Uhr von der B186 in den Ortsteil Winklen abbiegen. Ein nachkommender 45-Jähriger konnte sein Auto auf der rutschigen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf.