50-Jähriger verletzt Mann in Kundl mit Schreckschuss-Pistole

Kundl – Am Freitag, dem 1. Dezember gegen 22.10 Uhr bedrohte ein 50-jähriger Österreicher einen 54 Jahre alten Mann und eine 48-jährige Frau mit einer – wie sich später herausstellte – Schreckpistole. Als der 54-Jährige versuchte, dem Mann die Schreckschusspistole zu entreißen, kam es zu einer Rangelei zwischen denbeiden Männern. Im Zuge dessen schlug der 48-jährige Täter dem 54 Jahre alten Mann mit der Schreckschusspistole gegen den Kopf wodurch dieser eine stark blutende Wunde am Hinterkopf erlitt. In weiterer Folge stürzten beide Männer zu Boden, wodurch es der 48-jährigen Frau gelang, dem Mann die Pistole abzunehmen.