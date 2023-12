Handel-Warnstreiks am ersten Einkaufssamstag auch in Tirol

Innsbruck – Mit Warnstreiks und einer Kundgebung vor dem Innsbrucker Sillpark am ersten Einkaufssamstag wollen die Handels-Gewerkschaft für höhere Löhne kämpfen. Da die Verhandlungen auch in der vierten Runde gescheitert sind, werden seit Donnerstag in ganz Österreich Warnstreiks durchgeführt. Im Innsbrucker Sillpark demonstrierten rund 60 GewerkschafterInnen, FunktionärInnen und BetriebsrätInnen für einen Lohnabschluss. Im Tiroler Handel sind rund 50.000 MitarbeiterInnen beschäftigt.