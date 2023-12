Innsbruck – In der Nacht auf Samstag verübte ein unbekannter Täter einen Autoeinbruch in Innsbruck. Zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 10 Uhr schlug dieser bei einem Pkw, der in der Kapuzinergasse im Stadtteil Dreiheiligen abgestellt war, die Seitenscheibe ein.