9:0-Packung! Kufstein fertigte Dornbirn ab

Kufstein – Die Kufstein Dragons ließen am Samstag in der Ö-Eishockey-Liga im Heimspiel gegen den Dornbirner EC nichts anbrennen und fertigten die Vorarlberger mit 9:0 (1:0, 5:0, 3:0) ab. Sandro Haller eröffnete in Minute 16 den Tor-Reigen, Florian Eder (25.) sowie David Hrazdira (25., 27.) bauten den Vorsprung auf 4:0 aus. Martin Kosnar (37.) und erneut Hrazdira (40.) erhöhten noch vor dem dritten Drittel, Kosnar (43., 49.) und Herbert Steiner (60.) besorgten den Endstand. (rost)