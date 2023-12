Auf die heftigen Schneefälle in Tirol folgt klirrende Kälte, Lawinengefahr weiter hoch

Nach den Neuschneemengen am Wochenende kündigt sich zu Wochenbeginn strenger Frost an – in den Morgenstunden muss man teilweise sogar mit Temperaturen unter minus 10 Grad rechnen.

Innsbruck – Nach dem heftigen Wintereinbruch, der am Samstag weite Teile des Landes mit einem Übermaß an Schnee bedeckt hat, bleibt es in der kommenden Woche sehr kalt. Ab Dienstag ist laut Geosphere Austria wieder mit Niederschlägen zu rechnen.

Montag

Am Montag ist in Tirol in der Früh mit Minusgraden im zweistelligen Bereich zu rechnen. Es ist großteils bewölkt. Am Nachmittag kann es am Alpenhauptkamm und in Osttirol ein bisschen schneien. Auf den Bergen kommt noch starker Südwind dazu.

Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages minus 5 bis 0 Grad, nur mit leichtem Föhn sind auch zarte Plusgrade möglich. In 2000m Höhe hat es von Süd nach Nord minus 9 bis minus 5 Grad.

Dienstag

Ab Dienstag ist wieder mit Niederschlägen zu rechnen. Es bleibt in Tirol nahezu den ganzen Tag wolkenverhangen und es regnet oder schneit zeitweise etwas, besonders am Nachmittag. In der Früh ist es frostig, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf minus 3 bis plus 3 Grad. In 2000m Höhe hat es um minus 6 Grad.

Mittwoch

Auch am Mittwoch dominieren die Wolken und es ist zumindest in Nordtirol zeitweise mit Schneefall zu rechnen. Nur in ganz tiefen Lagen kann es auch zu Regen und Schneeregen kommen. Die Sonne zeigt sich am ehesten in Osttirol. In der Früh wieder frostig, am Nachmittag liegen die Temperaturen meist zwischen minus 2 und plus 3 Grad.

Donnerstag

Am Donnerstag lichten sich die Wolken und es wird sonnig. Dennoch bleibt es eisig bei maximal minus 3 bis plus 3 Grad.

Freitag

Am Freitagmittag tauchen allerdings im Westen immer mehr Wolken auf, gegen Abend beginnt es zu regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 1000 Meter. Bei schwachem Südföhn gibt es Höchstwerte von minus 1 bis plus fünf Grad.

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos

Weiterhin große Lawinengefahr

Auch für Anfang der Woche gibt der Lawinenwarndienstes des Landes in weiten Teilen Tirols über 2000 Meter Seehöhe die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) aus. Die Verhältnisse für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind kritisch. (TT.com)

Service Alle Informationen zur aktuellen Lawinensituation