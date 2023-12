WSG Tirol soll am Dienstag auf Rapid treffen, doch die Zweifel sind groß

Innsbruck – Wie die österreichische Fußball-Bundesliga am Sonntag bekanntgab soll das Heimspiel der WSG Tirol am Dienstagabend um 19 Uhr nachgeholt werden. Doch so richtig optimistisch ist man im Lager der Tiroler nicht, dass dieser Termin wirklich halten wird. Denn die Tivoli-Rasenfläche glänzt weiter im weißen Winterkleid und die angesagten Minusgrade sprechen aktuell nicht unbedingt dafür, dass Besserung eintritt. Eine Kommissionierung am Montag soll in diesem Zusammenhang weitere Klarheit bringen.