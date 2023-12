Gewaltige Schneemengen auf Tirols Bergen: Am Galzig liegen über zwei Meter

Das Wochenende brachte beträchtliche Neuschneemengen. Auf etlichen Gipfeln haben sich damit inzwischen gewaltige Schneemengen angesammelt.

Innsbruck – Nach den Niederschlägen am Wochenende sind am Alpenhauptkamm und an der Alpennordseite erhebliche Neuschneemengen dazu gekommen. Die Zuwächse machten laut Geosphere Austria 30 bis 50 Zentimeter aus.

Auf etlichen Gipfeln haben sich damit inzwischen gewaltige Schneemengen angesammelt. So liegen am Galzig (2809 Meter) am Arlberg 209 Zentimeter, am Pitztaler Gletscher sind es auf 2864 Meter Seehöhe exakt zwei Meter.

Abseits der Gebirgsregionen – unterhalb von 1400 Metern – wurden in den vergangenen 48 Stunden in den Gemeinden Reutte und Alpbach ordentliche Schneezuwächse (jeweils 36 Zentimeter) und in St. Anton am Arlberg (31 Zentimeter) verzeichnet.

Was die aktuellen Gesamtschneehöhen in den einzelnen, unter 1400 Meter gelegenen Kommunen betrifft, sind die Außerferner Gemeinden Tannheim (1100 Meter Seehöhe) und Reutte (842 Meter) mit 71 bzw. 54 Zentimeter in Tirol vorne.

Die Vorarlberger Gemeinden Schröcken (1244 Meter Seehöhe) mit 132 Zentimeter, Mittelberg (1204 Meter Seehöhe) mit 111 Zentimeter und Sulzberg (1014 Meter Seehöhe) mit 92 Zentimeter sind die nationalen Spitzenreiter. (TT.com, APA)

