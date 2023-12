Pflegende Angehörige: Auch Helden des Alltags brauchen Hilfe

Zwei Tage in der Woche verbringt Josef in einer Tagesbetreuung. Das ist die einzige Zeit, die Raum für andere Verpflichtungen und Freizeit bietet. Noch etwas gibt es, das für Klara Zwiesler eine große Unterstützung ist: das Angehörigen-Café der Caritas, wo pflegende Angehörige sich treffen können. „Einmal im Monat kommen wir zusammen und sagen, was uns am Herzen liegt. Da geht es mir dann einfach gut“, sagt Zwiesler, die froh über diesen Austausch ist: „Wenn ich das nicht hätte, ich weiß nicht, ob ich es sonst schaffen würde.“ Auch sonst unterstützt die Caritas mit verschiedenen Initiativen wie Erholungswochen, Besuchsdiensten und Austauschgruppen.