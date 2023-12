Erfolgreiche Kampagne: Weniger Austritte, mehr Interesse für Polizistenberuf

Innsbruck – 166 Bewerber für 25 Plätze: So lautet die Quote für den im März beginnenden Ausbildungskurs in der Polizeischule am Wiesenhof in Absam. Eine Quote, die die Sorgenfalten in der Landespolizeidirektion etwas glättet. Weil die Rekrutierungsoffensive des Innenministeriums in Verbindung mit Erleichterungen bei der Aufnahmeprüfung Früchte zu tragen scheint: Die Anzahl der Bewerber ist so hoch wie schon lange nicht mehr.