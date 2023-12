Michelle und ihr junger Lover: „Eric ist der Mann meines Lebens“

München – Im Oktober gab Schlagerstar Michelle bekannt, dass sie schon bald ihre 30-jährige Karriere beenden wird. Am Samstag stand die 51-Jährige dann doch wieder auf der Bühne. In erster Linie, um ein Statement zu setzen. In Florian Silbereisens Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ sang die Deutsche gemeinsam mit ihrem Freund Eric Philippi (26) ein Duett, das für Aufsehen sorgte.