Termin bestätigt: WSG spielt am Dienstag im Tivoli gegen Rapid

Innsbruck - Die Zweifel waren groß, doch es scheint angerichtet: Das am Samstag nach den schweren Schneefällen abgesagte Liga-Match gegen Rapid Wien wird am Dienstag (19 Uhr) nachgetragen. Das wurde nach einer Kommissionierung des Tivoli-Rasens am frühen Nachmittag bestätigt. Die Osttribüne bleibt indes am Dienstag geschlossen, bereits gekaufte Tickets gelten für die Westtribüne. (t.w.)