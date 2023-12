Zwölfjähriges Kind in Hundebox gesperrt: Mutter droht lebenslange Haft

Krems – Im Fall eines Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, wirft die Staatsanwaltschaft Krems der Frau versuchten Mord vor. Weitere Anklagepunkte sind Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen und Freiheitsentziehung. Einer mutmaßlichen Komplizin wird fortgesetzte Gewaltausübung angelastet. Zudem wird jeweils die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.

Die Anklage wurde vor kurzem eingebracht, sie ist dem Sprecher des Landesgerichts Krems zufolge noch nicht rechtswirksam. Die Mutter bestreitet laut Verteidigerin Astrid Wagner den Vorwurf des versuchten Mordes. Die Mitangeklagte wird sich nicht schuldig bekennen, sagte ihr Rechtsanwalt Sascha Flatz am Montag auf APA-Anfrage. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Die beiden Frauen befinden sich derzeit in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Die Mutter soll die Tat "unter dem Einfluss einer sich bei ihr entwickelnden schweren Geisteskrankheit begangen" haben, bei ihrer Komplizin lägen "hoch pathologische" Tendenzen vor, wie auch die "Krone" am Wochenende berichtete. Laut dem psychiatrischen Gutachten sind beide Frauen zurechnungsfähig, aber gefährlich. Weitere Taten seien zu befürchten. Die Staatsanwaltschaft beantragt daher zusätzlich zur Strafe eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum nach Paragraf 21, Absatz 2 Strafgesetzbuch.