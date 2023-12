Schöne Bescherung: Das sind die Gäste der „Helene Fischer Show“ zu Weihnachten

Berlin – Sängerin Helene Fischer (39) feiert das Comeback ihrer berühmten Weihnachtsshow mit Gästen wie Shirin David und Peter Maffay. Das teilte das ZDF mit. Am 25. Dezember präsentiert der Sender die 180-minütige Show zur besten Sendezeit aus der Messehalle Düsseldorf. In Österreich wird die Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. Fans könnten sich „auf ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, überraschenden Duetten, atemberaubender Artistik, berührenden Momenten und ganz besonderen Inszenierungen freuen.“