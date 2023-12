21-Jährige sprang in Nußdorf aus rutschendem Lieferwagen

Nußdorf – Am Montagnachmittag war eine 21-Jährige mit ihrem Lieferwagen auf der Gemeindestraße in Nußdorf Berg in Obernußdorf talwärts unterwegs. Dabei geriet ihr Wagen ins Rutschen. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und sprang in weiterer Folge aus dem rutschendem Wagen.