Unfallambulanz Sanatorium Kettenbrücke: Für Sie da

Schnellste Diagnostik und Behandlung durch exzellentes Ärzteteam.

Das Team der Unfallambulanz am Sanatorium Kettenbrücke besteht aus acht Fachärzten für Unfallchirugie mit Spezialisierungen in Orthopädie, Sporttraumatologie und Handchirurgie. Die Unfallchirurgen sind stets bereit, Akutpatient*innen individuell und einfühlsam zu betreuen. Dank eines vollständigen Angebots an bildgebenden Verfahren in der hauseigenen Radiologie und der fächerübergreifenden Zusammenarbeit im Haus sind die Voraussetzungen für die bestmögliche Heilung ideal.

Rundumversorgung und Spezialgebiete

Ob Sportverletzung oder Haushaltsunfall, im Fall des Falles stehen die Ärzte der Unfallambulanz Patient*innen umgehend zur Seite. Alle acht Ärzte sind breit ausgebildet, doch hat jeder der Mediziner auch seine Spezialgebiete, etwa in den Bereichen Knie, Schulter oder Hand. So können Verletzte stets auf höchstem Niveau behandelt werden. Jeder größere unfallchirurgische Eingriff wird von zwei Fachärzten durchgeführt. „Wir nehmen uns bewusst Zeit zur Aufklärung über die Möglichkeiten der Behandlung. Operiert wird nur, wenn dies tatsächlich die beste Behandlung für die Patientin oder den Patienten ist“, betont Unfallchirurg Dr. Markus Lill-Eccher vom Team der Unfallambulanz.

Die Unfallambulanz-Nummer: 0800 808 182 „Ein Anruf bei unserer Notfall­nummer ermöglicht dem Ärzteteam die Vorbereitung für eine schnellstmögliche Abklärung und Behandlung“, erklärt Dr. Lill-Eccher. Verunfallte, die von einem Rettungsteam geborgen werden, können sich nach Rücksprache direkt in die Unfallambulanz am Sanatorium Kettenbrücke bringen lassen.

Breites Behandlungsspektrum

Knochenbrüche, Prellungen, Schnitt- und Bänderverletzungen der Arme und Beine werden an der Unfallambulanz am Sanatorium Kettenbrücke bestens erstversorgt. Nach der Akutversorgung wird durch das Ärzteteam ein detaillierter Behandlungsplan erstellt. Notwendige operative Eingriffe werden auf höchstem Niveau so schnell wie möglich vorgenommen. Postoperativ bzw. zur konservativen Behandlung stehen stationäre und ambulante Physiotherapie im Haus zur Verfügung. Modernste Therapien wie fokussierte Stoßwellen-, Magnetfeld- und Lasertherapie bieten die Experten ebenso an wie die spezielle sportmedizinische Betreuung, die Hobby- und Leistungssportler*innen ein rasches „back to sport“ ermöglicht. Verschleißerkrankungen wie Arthrose können zu akuten Schmerzen führen, auch hier erfolgt in der Unfallambulanz eine adäquate Abklärung und Behandlung. Kinder ab drei Jahren sind ebenfalls herzlich willkommen.

Abrechnung mit der Krankenkasse Patient*innen der Unfallambulanz Sanatorium Kettenbrücke sind Privat- bzw. Wahlarztpatient*innen. Die Rechnung über die erbrachten Leistungen kann bei der Krankenkasse (ärztliche Leistung auf Wahlarztbasis) oder – falls vorhanden – bei einer Privat- bzw. Unfallversicherung zur Kostenerstattung eingereicht werden. Röntgenleistungen im Zuge der ambulanten Abklärung werden ebenso auf Wahlarztbasis abgerechnet. Für die bildgebenden Verfahren CT und MRT besteht ein Direktverrechnungsvertrag mit der ÖGK und der BVAEB. Für Ver­sicherte anderer Kassen erfolgt die Verrechnung auf Wahlarztbasis.

Top-Radiologie direkt vor Ort

Die Unfallambulanz hat direkten Zugang zur Radiologie im Haus mit der Möglichkeit der sofortigen Abklärung von Verletzungen mittels Röntgen, CT und MRT-Untersuchungen. Für Patient*innen fallen dabei kaum Wartezeiten an, Diagnosen können umgehend gestellt werden – ein entscheidender Faktor für den Behandlungserfolg. Kurze Wege, Zusammenarbeit und interdisziplinäre Vernetzung mit anderen Abteilungen im Haus schaffen Voraussetzungen für optimale Behandlungsergebnisse.

Einfühlsame Betreuung

Das Team der Unfallambulanz behält neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung der Verletzten stets auch deren Wohlbefinden im Blick. Die behandelnden Ärzte visitieren ihre stationären Patient*innen täglich. Sie nehmen sich Zeit, Therapiemaßnahmen nach der Operation eingehend mit den Patient*innen und Angehörigen zu erörtern und individuell abzustimmen. „Uns ist es wichtig, die gewählte Therapie detailliert und ohne Zeitdruck mit dem Patienten zu besprechen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Therapieerfolg“, weiß Dr. Lill-Eccher. Gemeinsam mit dem erfahrenen und einfühlsamen Pflegepersonal ist sichergestellt, dass sich Betroffene wohlfühlen, selbst wenn ihnen der Schock des Unfalls noch in den Gliedern sitzt.

© Pitztaler Gletscher/Zangerl Daniel

Tipps für Sport mit und ohne Schnee im Winter

Immer häufiger erleben wir Winter mit spätem Eintreten der Schneefälle im Tal oder gar durchgehend milde, schneearme Wintersaisonen. Neben den typischen Unfällen bei gängigen Wintersportarten wie Skifahren, Rodeln, Eislaufen oder Skitourengehen passieren daher immer häufiger auch Verletzungen bei Sportarten, die normalerweise in der warmen Jahreszeit ausgeübt werden. Radfahren, Wandern und Laufen sind bei geringer Schneelage bis in den Hochwinter möglich und bergen auf nass-kaltem oder eisigem Untergrund andere Unfallrisiken als im Sommer. Die Unfallchirurgen der Ambulanz am Sanatorium Kettenbrücke geben Tipps, wie Sie mit und ohne Schnee unfallfrei durch den Winter kommen:

Fitness und gewartete Ausrüstung: Regelmäßiges Training das ganze Jahr hindurch gewährleistet die nötige Grundkondition für den Wintersport. Auch eine gut gewartete Ausrüstung trägt wesentlich zur Unfallprävention bei.

Achtung vor Einbruch der Dunkelheit: Eis oder besonders rutschige Wegstellen sind dann schlechter zu sehen. Die Sportler*innen müssen sich auch bewusst sein, dass Autofahrer*innen sie aufgrund des frühen Einbruchs der Dunkelheit in der kalten Jahreszeit schlechter erkennen können.

Technisches Know-how zählt: Wer auch im Winter Laufen oder Mountainbiken geht, sollte in der jeweiligen Sportart technisch geübt sein, damit auch bei winterlichen, oft rutschigen Verhältnissen die notwendige Sicherheit in der Ausübung gegeben ist.

Gefährliche Streckenabschnitte beachten: Bei geringer Schneelage ergeben sich in Skigebieten und entlang von Rodelstrecken oft gefährliche Streckenabschnitte, die zu Stürzen direkt in waldiges oder steiniges Gebiet führen können. Dementsprechend ist es empfehlenswert, die jeweilige Sportart mit mehr Vorsicht zu betreiben.

Aufwärmen nicht vergessen: Wer die Muskeln vor dem Skifahren mit ein paar kurzen Übungen aufwärmt, kann sehr effektiv Verletzungen vorbeugen.