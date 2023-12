Wetterfrösche und -feen versammeln sich in Ischgl zum internationalen Wettergipfel

Bereits zum 15. Mal findet der internationale Wettergipfel in Tirol statt. Rund 40 MeteorologInnen und WettermoderatorInnen werden in den nächsten Tagen mit Live-Wetterberichten und Reportagen aus Ischgl berichten.

Paznaun/Ischgl – Die Kulisse könnte nicht märchenhafter sein. Das Paznaun im „weißen Kleid“ bietet von Donnerstag bis Samstag den Austragungsort des internationalen Wettergipfels. Alljährlich versammeln sich renommierte TV-WettermoderatorInnen und MeteorologInnen zu diesem Branchentreffen in Tirol. Auf Wetterdrehs spezialisierte Kamerateams stehen für Live-Produktionen und Reportage - Aufzeichnungen zur Verfügung.

Über 25 TV-Sender von Spanien bis Polen werden aus der Silvretta Arena berichten. Die mediale Reichweite des 2007 gegründeten Events sei groß, betont die Geschäftsführerin der Tirol Werbung Karin Seiler: „Vom Wettergipfel gehen herrliche Winterbilder aus Tirol in die Welt hinaus. Ich wünsche den Verantwortlichen gutes Gelingen und werde an den kommenden Tagen sicherlich viel fernsehen müssen, um all die Berichte aus dem Paznaun zu verfolgen.“