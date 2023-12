Handy-Signatur abgelöst: ID-Austria an einem Tag 36.000 Mal aktiviert

Wien – Die Handy-Signatur ist am Dienstag von der ID-Austria abgelöst worden. In den ersten 24 Stunden wurden 36.000 Aktivierungen bzw. Umregistrierungen verzeichnet. „Mit dem heutigen Tag haben wir bereits 1,9 Millionen ID-Austria ausgestellt“, betonte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky am Mittwoch in einer Aussendung. Seit November zählte man 300.000 Aktivierungen. Nutzerinnen und Nutzer der Handy-Signatur werden automatisch durch die Schritte zur Umstellung geleitet.