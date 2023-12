15-jährige Schülerin stürzte in Telfs sechs Meter von Fensterbank ab

Telfs – Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr kam es in einer Schule in Telfs zu einem Unfall. Eine 15-jährige Schülerin hatte sich auf die Fensterbank gesetzt, um frische Luft zu schnappen. Als sie sich zur Seite drehte, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte von der Fensterbank im ersten Stock sechs Meter in die Tiefe.