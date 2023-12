Drei Autos in Unfall in Pians verwickelt: Zwei Lenker und Beifahrerin verletzt

Drei Personen wurden bei einem Unfall am Dienstag auf der B171 verletzt. Ein 84-Jähriger war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Pians – Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Pians einen Unfall verursacht, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der Mann geriet laut Zeugenaussagen bei der Fahrt auf der B171 in Richtung Westen mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen.