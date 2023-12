Brandeinsatz in Hall: Feuer im Dachboden eines Wohnhauses ausgebrochen

Hall – Die Feuerwehren Hall und Heiligenkreuz wurden am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in einem Mehrparteienhaus gerufen. Im Dachboden des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es jedoch zu einem Hitzestau und dadurch zum Brandausbruch gekommen sein. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Die Brandermittlungen sollen am Donnerstag fortgeführt werden. Im Einsatz standen: Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit sieben Fahrzeugen sowie eine Rettungsteam und vier Polizeistreifen. (TT.com)