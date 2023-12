Oberländer Zeitungsträger feierten Weihnachten in Imst

Imst – Tirol ist derzeit zwar schön mit all dem Schnee, meinte der Leiter der Hauszustellung der Tirol Logistik, Daniel Knabl, „aber für uns ist es mit Schwierigkeiten verbunden“. Ja, wenn der Winter seine Krallen wie beim letzten Schneefall am Wochenende ausfährt, dann sind sie gefordert, die „Träger“. Umso mehr ist Toni Neururer, Gebietsleiter West, „stolz auf mein Team“. Und so feierten rund 80 Zusteller aus den Bezirken Imst, Landeck und Innsbruck Land-West am Nikolausabend im GH Hirschen in Imst. Fein eingedeckt und bestens bewirtet – als Dankeschön. An die Zusteller wie etwa Sonja Grüner. Sie ist seit 23 Jahren im „Geschäft“, stellt in Jerzens und Wenns zu und gilt als äußerst verlässliche „Trägerin“. 270 bis 300 Zeitungen verteilt sie in den drei Stunden, die sie früh morgens für ihre Tour unterwegs ist. „Ich bekomme so gegen halb zwei bzw. Punkt zwei Uhr den Anruf, dass die Zeitungen in Arzl angekommen sind“, beschreibt sie. Dann fährt sie mit ihrem Auto los. „Heute war alles optimal“, erzählt sie. In der Nacht zum Samstag war die Straße hinauf zur Hochzeiger-Talstation noch nicht geräumt. „Wenn es nicht mehr geht, dann haben die meisten Leser aber auch Verständnis.“