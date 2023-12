Tabellenführer Schwaz will ein Feuerwerk im Advent entzünden

Schwaz – Sparkasse Schwaz Handball Tirol thront nach elf ungeschlagenen Spielen in der Hinrunde (sieben Siege, vier Remis) an der Tabellenspitze der HLA Meisterliga, der heutige Gast und Verfolger beim Fernsehspiel (live ORF Sport +) Bruck/Trofaiach weist gleich viele Zähler (18) auf. Der Slogan „Mehr Spitzenspiel geht nicht“ trifft den Nagel im Duell der beiden Überraschungsteams somit voll auf den Kopf.

„Die Vorfreude ist schon sehr groß. Bei uns sind alle fit und der Teamchef (Ales Pajovic) ist da“, fasst der Schwazer Sportchef Thomas Lintner die Eckpunkte in Worte. Der Bär wird heute auf den Rängen in der Osthalle wieder ordentlich steppen: „Die Fans – und dafür großer Dank – haben uns auch in der schweren Vorsaison toll unterstützt und haben große Leidensfähigkeit bewiesen. Jetzt läuft es wieder viel besser und wir hoffen, dass wir wieder ein Adventlicht in der Halle anzünden können“, rührt Lintner die Werbetrommel.