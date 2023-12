Radfahrerin in Innsbruck von Lkw überrollt und schwer verletzt

Innsbruck – Kurz vor Mittag kam es am Donnerstag in Innsbruck zu einem schweren Unfall. Eine 73-jährige Radfahrerin wurde am Fürstenweg von einem Lkw überrollt und schwer verletzt.

Der Lkw wurde von einem 37-jährigen Mann gelenkt. Er war auf dem Fürstenweg in Richtung Osten unterwegs, als er sich links einordnete, um in die Bachlechnerstraße einzubiegen. Er hielt an der Ampel an.

Als er wieder losfuhr, bemerkte er eine Erschütterung. Er hielt erneut an und sah die schwerverletzte Frau am Boden liegen. Sie dürfte aus unbekannter Ursache teilweise mit der Hinterachse des Lkw überrollt worden sein. Mit der Rettung wurde die 73-Jährige in die Klinik gebracht.

Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden. (TT.com)