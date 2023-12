Amsterdam soll mit Tempo 30 sicherer und stiller werden

In Amsterdam gilt ab Freitag Tempo 30 auf den meisten Straßen. Es ist die erste Stadt der Niederlande, die die Höchstgeschwindigkeit in diesem großen Stil reduziert. Die Grachtenmetropole hofft, dass die Stadt dadurch sicherer und stiller wird. In der Nacht auf Freitag sollten spezielle Teams Tausende zuvor aufgestellte Verkehrsschilder freigeben.