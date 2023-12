Christian Vosseler widmet sein Leben den Kindern: Hilfe ohne Grenzen

Doch in den 23 Jahren hat sich das Engagement enorm vergrößert. Seit der Gründung wurden über 20 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Vor einigen Jahren ist er nach Kitzbühel gezogen, „das war ein Zufall“, wie Vosseler sagt. Er hat die Idee von Kinderlachen natürlich mitgenommen und so unterstützt der Verein auch Kinder in der Region in und um Kitzbühel. „In Deutschland werde ich öfters verwundert gefragt, warum ich das in Kitzbühel mache. Da würde es doch allen gut gehen. Jedoch ist das nicht so, es gibt auch hier Kinder, die Hilfe brauchen“, schildert der Wahlkitzbüheler.