Vertrauen in Politiker dringend gesucht

Wenn der APA/OGM-Vertrauensindex herauskommt, herrscht bei den hiesigen Politikern so etwas wie Zeugnistagstimmung. Und so manch eine(r) mag sich auch ungerecht behandelt fühlen. Aber wie heißt es so schön: Der Wähler hat immer Recht. Die Differenz der Ergebnisse auf die Fragen „Vertrauen Sie?“ bzw. „Vertrauen Sie ihm/ihr nicht?“ lässt wenig Raum für Relativierungen und Schönrederei. Der aktuelle Vertrauensindex sollte einigen Spitzenpolitikern so kurz vor Weihnachten einiges zu denken geben.