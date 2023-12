Nehammer und Sobotka stürzen ab, Kickl leichtes Plus

Doch damit nicht genug. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer stürzt ab. Im Vergleich zum vergangenen Vertrauensindex im September muss Nehammer einen Verlust von 12 Punkten hinnehmen, der damit auf ein Gesamtvertrauen von minus 32 fällt, was einen Tiefstwert für einen amtierenden Kanzler darstellt. 62 Prozent haben kein Vertrauen in Nehammers Arbeit.

Plus vier Vertrauenspunkte verzeichnete FPÖ-Chef Herbert Kickl, allerdings von minus 45 auf minus 41. Er profitiere dabei vor allem durch die weiteren Zuwächse des FPÖ-Wähleranteils. Im Vergleich zum November 2022 gewannen Kickl (plus 12) und Rauch (plus 16) am meisten hinzu. (APA, TT)