Direktbus zwischen Landeck und Mals fährt zum ersten Mal

Landeck – Am Sonntag fährt der Regio­bus von Land­eck nach Mals zum ersten Mal. Die neue Linie 273 ist sieben Tage die Woche jeweils von 6.40 Uhr bis 21.17 Uhr im Einsatz. 14 Hin- und Rückfahrten stehen ab 10. Dezember auf dem Fahrplan. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Busverbindung sind an die Railjet-Halte in Land­eck und die Fahrpläne der Vinschger Bahn in Mals angepasst. Netzkarten – wie das VVT Klimaticket Tirol – werden in der Direktbusverbindung auch außerhalb Tirols anerkannt, es entstehen keine Zusatzkosten. (TT)