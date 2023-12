Kneissl steht treu zu Putin, der in fünfte Amtszeit geht

St. Petersburg – Sie hat es wieder getan: Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat in einem Interview – diesmal mit der BBC – ihre Sympathien für Russlands Präsidenten Wladimir Putin kundgetan. Gegenüber Korrespondent Steve Rosenberg lobte sie auch die akademische Freiheit an der St. Petersburger Uni und betonte, dass in ihrem Umfeld bisher niemand von politischen Repressionen betroffen sei.