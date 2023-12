Kein Land tut genug für das Klima-Ziel

Dubai – Der UN-Klimagipfel (COP28) geht in seine zweite Verhandlungswoche. COP-Präsident Ahmed Al-Jaber hält ein „beispielloses Ergebnis“ für möglich. Er will offensichtlich den Abschlusstag mit 12. Dezember einhalten.

Doch was ist „beispiellos“? Denn in Dubai ringen fast 200 Staaten darum, wie die Pariser Klimaziele von 2015 eingehalten werden können. Das Ziel, die Erderwärmung bis 2050 auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, wird jedoch immer unrealistischer.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) beurteilte das Ranking Österreichs dahingehend, dass in der Koalition mit der ÖVP beim Klimaschutz trotzdem mehr als in vielen Jahren davor weitergebracht worden sei, „aber es ist eine Aufgabe von Jahrzehnten, die daher nicht in ein paar Jahren gelöst werden kann“. Dies erklärte die Ministerin in Dubai. 2022 war zumindest die Freude darüber da, dass Österreich eine Bewegung nach vorne gemacht habe.