Zugverkehr der Deutsche Bahn nach Lokführerstreik wieder im Plan

Berlin – Nach dem Ende des Lokführerstreiks in Deutschland rollt der Zugverkehr bei der Deutschen Bahn (DB) nach Angaben des Unternehmens wieder planmäßig. Mit Betriebsbeginn am frühen Samstagmorgen sei das normale Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr wieder aufgenommen worden, teilte der Konzern mit. Es könne im Tagesablauf allerdings noch zu vereinzelten Abweichungen kommen.

Zudem sei nach dem Warnstreik Lokführergewerkschaft GDL am zweiten Adventswochenende mit einen erhöhten Reiseaufkommen und vollen Zügen zu rechnen. Der Notfahrplan habe während des Streiks von Donnerstagabend bis Freitagabend verlässlich funktioniert. Im Fernverkehr seien rund ein Fünftel der ICE- und IC-Züge gefahren, der Regional- und S-Bahnverkehr sei stark reduziert gewesen. Im Güterverkehr bildete sich ein Rückstau, der sich nach Angaben der Bahn erst in einigen Tagen vollständig auflösen dürfte.

Der Streik der GDL war der zweite in der diesjährigen Tarifrunde. Über die Weihnachtszeit bis zum 7. Jänner will die Lokführergewerkschaft nicht erneut streiken. Danach könnten Bahnreisenden aber längere Ausstände bevorstehen, denn die GDL hat zu einer Urabstimmung über unbefristete Streiks aufgerufen. Das Ergebnis soll am 19. Dezember bekanntgegeben werden. Gewerkschaftschef Claus Weselsky deutete bereits an, dass im Jänner deutlich längere Streiks drohen. Die GDL hatte Ende November die Gespräche mit dem Staatskonzern für gescheitert erklärt.