Tennis-Legende Chris Evert erneut an Krebs erkrankt

New York - Der ehemalige Tennis-Star Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt. "Mein Krebs ist zurück", schrieb die US-Amerikanerin knapp zwei Wochen vor ihrem 69. Geburtstag in einer online vom US-Fernsehsender ESPN veröffentlichten Mitteilung. Bei ihr seien in der gleichen Beckengegend wieder Krebszellen entdeckt worden, sie sei deswegen vor kurzem operiert worden. "Alle Zellen wurden entfernt und ich habe eine neue Runde Chemotherapie begonnen", schrieb Evert auf X (vormals Twitter).