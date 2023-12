Geburt gefährdet Mutter: Gericht in Texas verbietet Frau vorerst Abtreibung

Austin (Texas) – In einem aufsehenerregenden Fall hat der oberste Gerichtshof des US-Staates Texas einer schwangeren Frau vorerst eine Abtreibung untersagt. Der Gerichtshof setzte am Freitagabend (Ortstzeit) eine Entscheidung erster Instanz aus, die der 31-jährigen Kate Cox wegen Gefahren für ihre Gesundheit einen Schwangerschaftsabbruch erlaubt hatte. Das ging aus Gerichtsdokumenten hervor, die Cox' Anwälte veröffentlichten.

Der erzkonservative Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, war vor den Gerichtshof gezogen, um die Abtreibung zu verhindern. Die in der 20. Woche schwangere Cox hatte vergangene Woche erfahren, dass ihr Fötus die Chromosomenstörung Trisomie 18 hat. „Alle ihre Ärzte haben ihr gesagt, dass ihr Baby tot auf die Welt kommen wird oder nur Minuten, Stunden oder Tage leben wird“, hatte Cox' Anwältin Molly Duane von der Nichtregierungsorganisation Center for Reproductive Rights am Donnerstag bei der Online-Dringlichkeitsanhörung in erster Instanz vor Gericht gesagt. Die Schwangerschaft berge auch große gesundheitliche Gefahren für Cox und für die Aussichten der zweifachen Mutter, weitere Kinder zu bekommen.